Drank, drugs en meubilair over het balkon: wat doen Brabantse hotels tegen ongewenste gasten?

Perenbomen gekapt voor vergroe­ning in Tilburg: ‘te bizar voor woorden’ versus ‘bloesem was rotzooi’

TILBURG - De kap van een achttal perenbomen aan de Schoolstraat in Tilburg is volgens de één een doodzonde, volgens de ander een zegen. ,,Het gaf een boel rotzooi”, zegt een buurtbewoner over de bloesem. De gemeente kapte de bomen recent voor een flinke vergroening van de straat.