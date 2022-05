Drie jaar cel geëist tegen Tilburger (35) die stiefdochter (10) seksueel misbruikte

Het seksueel misbruik zou tussen 1 januari en 30 juni vorig jaar hebben plaatsgevonden, voornamelijk in hun huis in Tilburg. ,,Het begon met knuffelen, bijvoorbeeld als ze een been over me heen sloeg’’, vertelde de verdachte. Daar werd hij opgewonden van en daaropvolgend werden er meerdere seksuele handelingen verricht in bed en in bad. Vaak was hij daarbij onder de invloed van alcohol en wiet, vertelde hij. ,,Eén keer van cocaïne.’’