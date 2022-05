Drie vrachtwagens botsen op A58 bij Oirschot

Mannen in pyjama's prikten naar Duitse mijnen in de bossen van Oisterwijk

OISTERWIJK - Het was zijn moeder die Oisterwijker Henk Neggers inspireerde om in de oorlogsgeschiedenis van het Duitse munitiedepot in Oisterwijk te duiken. Als meisje had zij ‘mannen in pyjama's’ in de bossen zien lopen. Daarmee had Neggers meteen de titel voor zijn boek.

28 april