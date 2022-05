Dronken verpleger vrijgesproken van ontucht met patiënt

Dronken en te laat verscheen de verzorgende op zijn werk. Hij was oproepkracht in een woonvoorziening in Kaatsheuvel. De Tilburger gaf toe dat hij die ochtend van 26 oktober 2019 feitelijk onmachtig was om te werken. Hij had de avond tevoren tien tot twaalf biertjes gedronken en had slecht geslapen. ,,Ik wilde me ziek melden, maar durfde niet omdat ik een jaarcontract had.’’ Het seksueel misbruik ontkende hij stellig. De vrouw had echter gezegd dat de man haar in de tillift had misbruikt.