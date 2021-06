Drugslab zat in schuur van de gemeente Tilburg, extra controles aangekondigd

Lek in Jumbo Kaatsheu­vel, supermarkt tijdelijk gesloten

28 juni KAATSHEUVEL - Bij de Jumbo supermarkt aan de Poolsestraat in Kaatsheuvel werd maandagochtend een lek geconstateerd. Volgens de brandweer ging het om een lek van koelmiddel, dat onder andere wordt gebruikt in vriezers en koelkasten. Het pand was gesloten, maar is inmiddels veilig verklaard door de brandweer en weer open voor klanten.