Duizendmaal dank voor de man die Tilburg inspireerde en hielp: ‘Dankzij Poels ben ik de vrouw die ik vandaag ben’

Agent springt op nippertje weg om aanrijding met auto te voorkomen in Tilburg, bestuurder (21) aangehou­den

TILBURG - Een agent is in de nacht van zaterdag op zondag op het nippertje weggedoken voor een auto op het Kazernehof in Tilburg. De 21-jarige Tilburger achter het stuur negeerde het stopteken van de agent. Zondagochtend is de man in zijn woning aangehouden.