‘Echte mannen gaan het klimaat niet redden’

EIGEN WEG De Beerendijk in Esbeek, eerbetoon aan familie De Beer

ESBEEK - De Beer is een bekende naam in Esbeek. Drie generaties van familie De Beer woonden op een veehouderij aan de Hoogeindsestraat. Na ziekten en tragiek verliet de familie noodgedwongen de boerderij. Maar de buurt is hen niet vergeten, een breed zandpad kreeg de naam Beerendijk.

12 augustus