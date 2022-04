Echtpaar Van Avendonk krijgt samen een lintje tijdens ‘hun’ vlooienmarkt in Hilvarenbeek

ESBEEK - Vlak voordat het lintjes regent in het hele land, heeft het echtpaar Van Avendonk uit Esbeek zaterdag al een koninklijke onderscheiding gekregen. Trees (77) en Frans (75) van Avendonk kregen de versierselen die horen bij de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau opgespeld vlak na het einde van 'hun’ vlooienmarkt bij sportcentrum De Roodloop in Hilvarenbeek.

Het paar is kind aan huis bij de Koninklijke Harmonie Concordia in Hilvarenbeek. Frans speelt daar al 30 jaar op de bariton, maar hij zet zich als vrijwilliger ook op verschillende gebieden in voor de harmonie. Zo is hij al meer dan 30 jaar de kartrekker en organisator van de landelijk bekende tweedaagse vlooienmarkt die het harmonieorkest jaarlijks organiseert.

Frans beheert en sorteert, samen met zijn echtgenote, de goederen, werft de vrijwilligers, verzorgt de pr en regelt de op- en afbouw. Daarnaast is hij actief in de fondsenwerving voor de jaarlijkse loterij. De opbrengsten komen ten goede aan de aanschaf en het onderhoud van de instrumenten voor de muzieklessen op basisscholen. Hij heeft bij Concordia allerlei taken op zich genomen. Verder is Van Avendonk sinds 2008 vrijwilliger bij de Buurtbusvereniging Hilvarenbeek.

Concordia als gezamenlijke hobby

Zijn vrouw Trees van Avendonk - Verdaat is sinds 1980 actief als vrijwilliger bij Concordia. Zij vormt als klarinettist een stabiele en betrouwbare basis in het orkest en is medeorganisator van de tweedaagse vlooienmarkt die het orkest jaarlijks organiseert. Ook is Trees al vele jaren lid van de commissie ‘lief en leed’ en helpt ze bij het Carnavalsconcert onder meer bij het maken van kleding.

Daarnaast beheerde zij van 1980 tot 2014 het Steun Bureau Muziek. Dit startte zij zelfstandig op als onderdeel van de Muziekschool voor Hilvarenbeek en Omstreken voor het beheer en de uitleen van muziekstukken voor andere muziekscholen en opleidingsorkesten.