‘Een coffeeshop midden in een winkelcentrum waar veel kinderen komen? Hoe verzin je het?’

Het veld van Willem II is wél derde geworden in de Keuken Kampioen Divisie

Willem II verspeelde op de laatste speeldag in de Keuken Kampioen Divisie de derde plaats op de ranglijst aan Almere City. Het veld van de Tricolores is wél op de derde plaats geeïndigd. Alleen de grasmatten van ADO Den Haag en PEC Zwolle scoorden beter in de jaarlijkse veldverkiezing.