Een dagje Efteling voor kwetsbare gezinnen, familie uit Son en Breugel geniet met volle teugen

,,De Baron!” klinkt eenstemmig op de vraag waar Karim (12), Sima (18) en moeder Zubaida als eerste in willen. Zubaida is zo mogelijk nog blijer dan haar kinderen en staat te popelen om het park in te gaan. ,,Ik heb er zo’n zin in, alleen weet ik nog niet of ik in de Baron durf, omdat ik vaak misselijk word in dat soort attracties.”

Karim lacht: ,,Sima en ik gaan er in ieder geval wel in. En waar ik ook heel graag in wil, is de Vliegende Hollander.” Drie weken geleden heeft het gezin uit Son en Breugel te horen gekregen dat zij dankzij stichting Het Vergeten Kind een dagje naar de Efteling konden.

Breed glimlachend

Zubaida kijkt constant genietend en breed glimlachend om zich heen wanneer zij eenmaal door het park lopen. ,,Oh wat leuk, oh wat mooi!” Aan de lantaarnpalen, aan weerszijden van het pad, hangen ijspegels en Karim vraagt zich hardop af of ze echt zijn. ,,Zal wel niet, maar ze zien er in ieder geval wel heel erg echt uit.”

Of Karim, Sima en Zubaida ook de sprookjes kennen uit de Efteling? ,,Jazeker,” beaamt Sima. ,,Maar dan vooral de Disney-uitvoeringen, zoals Cinderella en Sneeuwwitje. Ook Zubaida weet aardig wat sprookjes op te sommen. ,,De Wolf en de zeven geitjes, Roodkapje, Sneeuwwitje, Assepoester.

Leven aardig op de rit

Het gezin Razouk is in 2014 vanuit Syrië in Son en Breugel komen wonen en heeft het leven in Nederland inmiddels aardig op de rit. Karim gaat in het nieuwe schooljaar naar het vwo en wil architect worden. Sima hoopt met haar 21-jarige zus geneeskunde te gaan studeren. Zubaida heeft sinds juni een cateringbedrijfje en heeft al enkele keren voor groepen mogen koken. ,,Als de ouders sterk zijn, worden je kinderen dat ook.”

100.000 kinderen in kwetsbare gezinnen

Zo sterk als Zubaida zijn zeker (nog) niet alle ouders weet woordvoerder van stichting Het Vergeten Kind, Daphne Schreuder: ,,In ons land wonen ruim 100.000 kinderen in kwetsbare gezinnen. Vaak gezinnen met multiproblematiek: schulden, psychische en/of verslavingsproblemen, onmachtige ouders. Deze kinderen hebben een moeilijk leven. Sportclubs of (school)reisjes zitten er niet in. Laat staan een dagje uit.”

Met lichtpuntje jaar afsluiten

Voor deze kwetsbare kinderen zet stichting Het Vergeten Kind zich in. Voor de tweede keer organiseert de stichting een ‘Heppie Wintertour’-dag in de Efteling voor 1500 kinderen en 1000 volwassenen uit het hele land; dat wil zeggen, op maximaal anderhalf uur rijafstand van het pretpark.