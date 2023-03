Een Dakar truck kopen? Het kan in Gilze: ‘Deze kans krijg je maar één keer in je leven’

Illegaal bordeel in Tilburgs woonhuis: alle slaapka­mers in gebruik door sekswer­kers

TILBURG - Bij controles op seksuele uitbuiting en illegale prostitutie in de regio, is in Tilburg een illegaal bordeel aangetroffen. Alle slaapkamers van een woning in de wijk Vlashof waren hiervoor ingericht en er verbleven meerdere sekswerkers.