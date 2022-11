Een deel van Riel houdt zich stil over de komst van de Polen: middenstander, huisarts en volkstuinder zwijgen

Buren van oud-huis­arts in Hilvaren­beek zijn ten onrechte bang voor overlast twee seniorenwo­nin­gen

DEN HAAG/HILVARENBEEK - De schop kan de grond in voor de bouw van twee seniorenwoningen in de tuin van de voormalige huisartsenpraktijk van Marcel Maas aan de Rogier van Leefdaelstraat in Hilvarenbeek. Dit blijkt uit een uitspraak van de voorzieningenrechter van de Raad van State.

13:41