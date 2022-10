Een huis in Oisterwijk wordt twee keer verkocht en nog wil bejaard echtpaar niet weg: ‘Het was een lening’

BREDA/OISTERWIJK – Een huis dat twee keer is verkocht en waarop vervolgens ook nog eens beslag is gelegd. Een echtpaar in Oisterwijk had eigenlijk per 1 oktober weg moeten zijn uit deze woning in wijk de Pannenschuur. Ze weigeren tot nu toe. ,,Ik moet eerst weten of ik daarmee geen belastingen ontduik.”