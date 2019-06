Een keerzijde van buurtpreventie: Als je door een misverstand met je foto op Facebook belandt

Spoorpark als ‘sportpark’: van obstakel­baan, speeltuin, yoga op het gras tot bijna alle strandspor­ten

14 juni: De bouw van de obstakelbaan is in volle gang, op de beachvolleybalvelden wordt al druk gesport, mensen rennen er straks met een autoband om het talud op, beoefenen yoga op het gras of fitnessen in de buitenlucht. Yep, sport wordt een belangrijke pijler van het nieuwe Spoorpark.