Een mes op de keel en beroofd, maar Tilburgse taxichauffeur rijdt dag later al weer rond: ‘Er zijn ook goede mensen op de wereld’

,,Wat moet ik anders doen? Er zijn ook wel goede mensen op de wereld. Je moet wel vertrouwen hebben. Ik heb een jaar of tien geleden precies hetzelfde meegemaakt. Op tweede kerstdag. Ook het mes op de keel. Ze hebben zelfs bijna hetzelfde bedrag meegenomen’’, grinnikt hij. ,,Alleen was het toen een euro meer, 86 euro.”

Stoelverwarming

Donderdagnacht reed Bonstanci na een telefoontje van klanten naar de plek waar hij hen zou ophalen. Op het eerste gezicht leek er niets aan de hand. ,,Het meisje ging voorin zitten, want ze had het koud. Voorin zit stoelverwarming, het gebeurt wel vaker dat iemand voorin gaat zitten. Er was niks vreemds. Ze was wat onverzorgd, maar wel vriendelijk. De jongen ging achterin zitten.”

Ze gingen op weg, niets wees erop dat Bonstanci op zijn hoede moest zijn. Totdat ze bij een plein kwamen. Daar trok de jongen een mes en zette dat tegen de keel van Bonstanci. ,,’Ik moet geld hebben’ zei hij. Eventjes schrok ik, maar je moet wel je ervaring gebruiken.” De chauffeur probeerde het met 40 euro, maar de man eiste meer. Toen hij 85 euro had gekregen pakte het meisje plotseling de telefoon en ging ervandoor. ,,De jongen ging erachteraan. Ik stapte uit en ging erachteraan, tot ik zag dat de jongen zich omdraaide naar de auto. De motor draaide nog, dus ik ging terug, want ik dacht straks ben ik m'n auto ook nog kwijt.”

Bonstanci stapte weer in en ging in zijn auto op zoek naar het tweetal, maar tevergeefs. Hij waarschuwde ondertussen de politie, die snel ter plaatse kwam, alles opnam - ,,De politie handelde alles heel snel af, heel fijn” - en Bonstanci vervolgde onverstoorbaar zijn dienst. ,,Ik ga gewoon door.”

Smoesje

De volgende dag belde zijn Tilburgse collega Mustafa Kaya hem met de vraag of hij tijd had voor een rit in Tilburg. Zelf was Kaya met klanten onderweg naar Boxtel en had hij geen tijd. ,,Het telefoontje was anoniem, net als donderdagavond. Dat is ongewoon, maar donderdag hadden ze een smoesje paraat. Toen Kaya de stem omschreef, klonk die als die van dat meisje. ‘Gauw erachteraan’, zei ik tegen hem. ‘Maar niet alleen gaan!’” Intussen gaf Bonstanci zelf ook vol gas richting het opgegeven adres.

Kaya aarzelde geen moment. Hij nam de rit aan en ging met een collega-chauffeur op pad. ,,In eerste instantie wilde ik niet de politie bellen, omdat ik het niet zeker wist’’, vertelt Kaya. ,,Maar onderweg zagen we een voorbijrijdende politieauto en hebben we ze toch gewaarschuwd. De agenten werkten mee en gingen undercover naar het stel toe. Kenan (Bonstanci, red.) had omschreven hoe ze eruit zagen en ik herkende ze meteen. De man had een Aziatisch uiterlijk en de vrouw had een blauw oog.”

Mes

Het stel deed volgens Kaya geen poging om te ontkomen. ,,Ze gaven meteen toe. De vrouw gaf hem de schuld. Ze zei dat het niet haar bedoeling was en dat hij het gepland had. De man had een groot mes bij zich, dat hij bij Kenan tegen de keel had gehouden. Dat kun je nu nog zien.” De man gaf de telefoon meteen terug aan de agenten. Kaya: ,,Kenan vond het heel erg dat die telefoon was gestolen, omdat daar foto’s op stonden van zijn kleinkinderen.”

