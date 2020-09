‘Een stomme wesp’ gaf Theo in Tilburg de doodsteek, zijn vrouw waarschuwt

Taakstraf voor veroorza­ker ongeval Tilburgse leukemie-patiënte

16 september TILBURG/RIJEN - Als gevolg van een ernstig verkeersongeval kon een 29-jarige leukemie-patiënte in het laatste jaar van haar leven niet meer voor haar zoontje (4) zorgen. Dat had ze nog zo graag gewild. De veroorzaker, dronken en zonder rijbewijs, is veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur, 3 maanden voorwaardelijk en 6 maanden rijontzegging.