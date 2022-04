Een ton ligt klaar om de gaten op de Noenes in Haaren te dichten

Oisterwijk wil ‘vervelend gevoel’ op de Noenes na ‘nulmeting’ wegnemen

OISTERWIJK - De ‘nulmeting’ die de gemeente Oisterwijk in oktober uitvoerde op de Noenes in Haaren, had niet alleen met ruimtelijke ordening te maken. Dat blijkt uit een brief aan de bewoners, waarin het college tekst en uitleg geeft over de actie die door menigeen als 'intimiderend’ is ervaren.

24 november