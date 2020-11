Een troostlied om het carnavalsleed te verzachten: ‘Shit, dit missen we dit jaar gewoon’

Want het doet Jan Eijsermans, een van de voorzangers van de vereniging, pijn om de lege kroegen en het vooruitzicht van een lege carnavalsagenda te zien. ,,We hadden liever dit nummer niet gemaakt en wél carnaval op de gewone manier gevierd. Maar het is niet anders. Dinsdag kregen we de demo binnen en degenen die het al hebben gezien, kregen echt een brok in de keel. Er zitten allemaal beelden van het carnaval van vorig jaar in de videoclip. Als je dat dan ziet, denk je echt ‘shit, dit missen we dit jaar gewoon.’”