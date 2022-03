Eerste BOM-vrouw Udenhout woonde op het Vaticaan. Haar broer werd in het dorp de Paus genoemd

Dat een vrouw een kind ter wereld brengt zonder man is in 2022 geen nieuws. De term BOM (Bewust Ongehuwde Moeder) dateert al van de jaren 80. Maar dik honderd jaar geleden was dat een uitzondering en voor de kerk reden om de bestraffende vinger te heffen. Een ongehuwde moeder, bewust nog wel, dat was een doodzonde. Tonia Koolen (1871-1944) maakte zich daar niet druk om. Opmerkelijk daarbij is wel dat Jenneke werd geboren in een huis langs de N65 dat in de volksmond het Vaticaan werd genoemd en dat de broer van Tonia de bijnaam Paus Koolen droeg.