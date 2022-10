Eerste schop in de grond voor bijzonder woonproject Moerenburcht met ‘heel kleine ecologische voetafdruk’

Monument voor drie Engelse vrienden die de dood vonden langs een berm in Hilvaren­beek

HILVARENBEEK - De kinderen van drie Engelse soldaten groeiden na de oorlog op zonder hun vader. De mannen stierven nadat een mijn ontplofte aan de Roovertsedijk in Hilvarenbeek. Bijna tachtig jaar later zocht een van de dochters contact met de Heemkundige Kring. Het resultaat is een monument voor drie Engelse vrienden.

18 oktober