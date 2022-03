Eerste stemmen in Tilburg al uitgebracht: ‘Lekker voor de drukte uit’

Het is vroeg, de stemmers druppelen binnen al zijn het er niet veel. Na René volgen er drie. Een gepensioneerde buurtbewoner komt ‘lekker voor de drukte uit’. De stemmen worden woensdag pas geteld maar in de stad zijn dertien stembureaus deze maandag en dinsdag al open. Dat is een overblijfsel van corona, om de drukte te spreiden.



En ja, daardoor maken de zeven leden van stembureau De Poorten lange dagen. ,,Van deze ochtend tot vanavond negen uur en dat drie keer”, legt Cruijssen uit. ,,En op woensdag tellen we de stemmen ‘s avonds. De ene verkiezing ben je sneller klaar dan de andere.” Pittig? ,,Het zijn vooral leuke dagen. Een afwisseling van het werk.” Hijzelf heeft er vier vakantiedagen voor opgenomen. ,,En je doet iets voor de maatschappij. Het is een voorrecht, vooral met wat we nu meemaken.” Dat is een verwijzing naar de oorlog in Oekraïne.