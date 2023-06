Eerste training, oefenduel in Diessen, Sparta te gast op Koningsdag: dit is de voorbereiding van Willem II

Nacompetitie tweede/derde klasse Indrukwek­ken­de reeks kan Rijen niet redden: ‘Snel weer uit de derde klasse komen’

Na acht seizoenen in de tweede klasse is Rijen gedegradeerd. De ploeg vocht de laatste maanden voor wat het waard was en won zes wedstrijden op rij. Die reeks kwam in de tweede ronde van de nacompetitie ten einde in de uitwedstrijd bij Reusel Sport, waar met 2-0 verloren werd.