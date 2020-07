Eeuwige rust in herinneringsbos De Westrik in Biest-Houtakker

Biest-Houtakker - De Westerwijkstraat in Biest-Houtakker ligt er vredig bij en met de komst van een herinneringsbos wordt deze rust nog meer versterkt. In een bosgebied van een halve hectare zijn veertien nieuwe bomen geplant en staan er evenzoveel paaltjes waar een herinneringsbordje op kan komen. Nog voor de opening komen er al de eerste vijf bordjes op.

,,Het idee ontstond al enkel jaren terug”, vertelt Lennart de Graaf. ,,Door het verdwijnen van de kerk als gebedshuis, geeft het veel inwoners ook minder voldoening om op het kerkhof bij de kerk de eeuwige rust te vinden. We vroegen ons af of er alternatieven waren en zo ontstond het idee om een eigen herinneringsbos aan te leggen. Als eerste hadden we behoeft aan iemand met inzicht hoe we dat aan moesten pakken, zo kwamen we bij dorpsgenoot Paul Meulemans die in het dagelijkse leven boswachter is.

Voordelen

Meulemans: ,,Kijkend naar Biest Houtakker en omgeving, zijn er meerdere plekken waar we dit hadden kunnen doen, maar het kleine bosje aan de Westerwijkstraat heeft veel voordelen. Zo ligt het relatief dicht bij de kom. Er moest wel veel oud hout, met name dennen, afgevoerd worden, maar met de herplant van nieuwe bomen hebben we nu een gevarieerd bos, dat binnen enkele jaren weer mooi vol kan groeien."

,,We hebben hier in de Biest het geluk dat er van oudsher nog een beheersvorm is (De Regenten) die een aantal gronden, waaronder dit bos, in eigendom hebben," legt Lennart uit. ,,Vanuit de stichting Wel Gement hebben we de aanleg van dit bos opgepakt en blijven we ook het beheer doen."

In het bos, waarvan de opening zondagmorgen (12 juli) om 11 uur plaatsvindt met het onthullen van een herinneringsbord, zijn gravelpaden aangelegd en mooie bankjes geplaatst. Langs de paden staan veertien nieuwe bomen waar evenzoveel overledenen hun rust kunnen krijgen. Ze kunnen hun herinneringsbordje op een paaltje aanbrengen en er de as uit laten strooien. ,,We hebben vijf soorten bomen want niet iedereen voelt zijn familielid geassocieerd bij dezelfde boom”, legt De graaf uit. ,,Zo hebben we de beuk en de wintereik voor de robuuste types, maar er kan ook gekozen worden voor de esdoorn, de kastanje of een linde."

Ouders

Voor De Graaf is het herinneringsbos al voor de opening een bijzondere plek want zijn beide ouders, Theo en Net de Graaf, zullen er hun eeuwige rust vinden. ,,Zij hebben zich beiden jarenlang ingezet voor Wel Gement en daarom is het bijzonder dat zij hier hun rust vinden”, zegt hij.

,,Voor elke boom die geadopteerd wordt word een eenmalige bijdrage van 500 euro gevraagd”, legt De Graaf nog uit. ,,Zodra de veertien plekken vergeven zijn, willen we dit concept op andere plekken in de nabijheid van het dorp uitrollen. Op dit moment krijgen we al veel positieve reacties en verder is het een mooie plek voor iedereen die even de rust de bezinning zoekt."