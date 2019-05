Efteling-activisten krijgen geen taakstraf voor verstoren show Raveleijn: ‘We zijn erg blij met dit besluit’

Advocaat Jan-Hein van Dijk laat weten dat de activistengroep ‘blij is met het besluit’ om hen geen taakstraf te geven en niet te vervolgen voor smaad. ,,Dat zou ook gek zijn, want het was gewoon een protestactie.” De groep noemt de actie dan ook geslaagd.

Brandende deken

De vier dierenactivisten, twee mannen en twee vrouwen, van de internationale Vegan Strike Group legden zondag 14 april de Raveleijn show tijdelijk stil, om aandacht te vragen voor vermeende ‘mishandeling’ van dieren die in de Efteling worden opgevoerd. Zij vinden het onacceptabel dat de paarden in Raveleijn met een brandend deken op hun rug door de arena moeten rennen.

Acteurs van de Efteling-show slaagden erin de activisten te verjagen, maar de verstoorde show werd toch gestaakt en bezoekers, onder wie veel boze ouders, moesten de tribunes verlaten.

De demonstranten werden aanvankelijk opgepakt op verdenking van huisvredebreuk en mogelijke mishandeling van een persoon. De mishandeling viel later af en het OM vond dat smaad juridisch gezien het beste bij de acties aansloot. ,,Huisvredebreuk is ook totale onzin, want de demonstranten hebben gewoon een kaartje voor het pretpark gekocht”, meende Van Dijk.

Tekst gaat verder na de foto.

Volledig scherm Actievoerders Vegan Strike Group © Facebook

Alleen geldboete

Omdat de demonstranten in verzet gingen tegen de eis, moest de officier van justitie de zaak opnieuw beoordelen. Daarbij werd besloten alleen een geldboete op te leggen. ,,Of we hiermee akkoord gaan of alsnog bezwaar maken, moeten we nog bekijken.”

De Vegan Strike Group is een internationale organisatie opgericht in Spanje, maar zetelt in Nederland en richt zich op de dieren in de entertainment industrie.