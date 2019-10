Efteling bouwt aan nieuwe familie-achtbaan Max & Moritz op plek gesloopte Bob

Reeshof­dijk ligt opnieuw onder een vergroot­glas

6:02 TILBURG - Een matrixbord langs de Reeshofdijk waarschuwt fietsers deze dagen voor straatrovers. Opnieuw. Want het is niet voor het eerst dat onveiligheid op de route tussen het centrum en de Reeshof onderwerp van gesprek is. Terwijl de politie op de daders jaagt, kijkt de gemeente of ze wat kan doen aan de verlichting en het groen.