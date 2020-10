Efteling eert Guus Meeuwis met 'Aquanura met een zachte G’

Vier mannen vergrijpen zich aan 13-jarig meisje, eis: 15 maanden celstraf

7 oktober BREDA\TILBURG - ,,Ik schaam me, voel me vies en lelijk. Jullie hebben me zover gekregen dat ik mezelf ben gaan haten.” Het zijn de woorden van een 13-jarig meisje uit Tilburg. Ze is seksueel misbruikt door vier mannen in een auto.