Efteling wil Monsieur Cannibale niet uitlenen aan Rijksmuseum

Diessen heeft sinds vandaag een nieuwe koning en keizer Ed de Laat van gilde Sint Joris

6 september DIESSEN - Diessen heeft sinds 2018 voor het eerst weer een keizer. Of tenminste: bij het gilde Sint Joris mag gildebroeder en koning Ed de Laat (58 ) zich sinds maandagmiddag keizer noemen. Hij wist voor de derde keer op rij na 49 schoten de vogel van de schutsboom te schieten. ,,Ik ben er apetrots op! Het was best spannend voor mij omdat ik van te voren niet wist wie er mee zouden gaan schieten.”