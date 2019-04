Efteling zwicht niet voor dierenactivisme: 'We gaan de show Raveleijn niet heroverwegen door deze harde schreeuwers’

Video Verongeluk­te fietser is 56-jarige Tilburger: zijn vrouw zag alles gebeuren, bromfiet­ser (24) aangehou­den

12:14 TILBURG - De fietser die zaterdagavond in Tilburg overleed na een aanrijding met een bromfietser, is een 56-jarige man uit die plaats. Dat heeft de politie zondag bekendgemaakt. De echtgenote van het slachtoffer fietste ernaast en heeft alles zien gebeuren. De bestuurder van de bromfiets, een 24-jarige man, is na onderzoek in het ziekenhuis aangehouden.