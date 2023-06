Eigenaar brillenzaak voelde ramkraak in Bavel aankomen: ‘Criminelen hebben geobserveerd’

met videoBAVEL - De brillenzaak Arnold Eyeworks aan de Pastoor Doensstraat in Bavel is in de nacht van zondag op maandag getroffen door een ramkraak. Eigenaar Mark Arnold betreurt de schade en de stress, maar is ook onverzettelijk: ‘Ik ga niet opgeven’.