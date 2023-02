Eigenaar Pukkemuk ziet af van lening, uitbreiding Dongens park lijkt van de baan

Rotterdam­se automobi­list (36) blaast vijf keer de toegestane hoeveel­heid alcohol in Tilburg

TILBURG – Een 36-jarige Rotterdammer is dinsdagmiddag betrapt op het rijden onder invloed in een auto bij het Zuringhof in Tilburg. Hij blies volgens de politie 1185 ugl, dat is ruim vijf keer het maximum van 220 ugl.

8 februari