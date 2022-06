Eigenaren sluiten met pijn in hart Dongens restaurant: ‘We hebben onze droom niet kunnen voortzetten’

Thomas van Pulcinos zit niet stil en breidt uit met delicates­sen­zaak­je in het voormalig Appelsien-pand: ‘We zijn jong en hongerig’

TILBURG - ‘En maat, over een paar jaar de groenteboer erbij?’, knipoogde een vriend van Thomas Derks (26) al eens eerder richting de Pulcinos-eigenaar. Nu is het dan werkelijkheid: delicatessenzaak Satiata opende haar deuren naast het eetzaakje Pulcinos aan het Radiopleintje in Tilburg. Met de likeuren van Derks zelf, wijnen uit heel Europa en delicatessen als olijven, olie, kaasjes en diverse pasta’s.

7 juni