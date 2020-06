Eikenprocessierups vormt groot gevaar voor honden en daar weet dit baasje alles van: ‘Ik dacht dat ik Ouzo kwijt was’

Man (34) loopt met ijzeren ketting door Tilburg, pepper­spray ingezet bij arrestatie

12:13 TILBURG - Een 34-jarige man is zaterdagavond aangehouden omdat hij met een ijzeren ketting op het Pater van den Elsenplein in Tilburg liep. De man was onder invloed van alcohol en vertelde dat hij door iemand was mishandeld.