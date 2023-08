Einde aan transfersoap: Pol Llonch op weg naar Spanje na contractontbinding bij Willem II

Rotweer, organisa­tie zet alle zeilen bij om ‘Tilburgse Sail’ niet in het water te laten vallen

TILBURG - Het lijkt herfst in de zomer en dat blijft nog wel even zo. De organisatie van het grote tweedaagse festival in de Piushaven dit weekend is er door verrast en dan niet op de goede manier. ,,Gelukkig hadden we op een hittegolf gerekend.”