‘Eindelijk weer’ naar groots Fairytale Festival in Kaatsheuvel

„Kijk, daar is de Church of Happiness”, zegt Fairytale organisator Stephan van Halewijn. Hij wijst op het bouwsel dat hoog boven het podium van de mainstage uitrijst. De ramen lichten op in wisselende kleuren, bundels van laserlijnen waaieren door wolken rook, vuurballen barsten los. De drie hardstyle dj’s van Rebelion vs Vertile sturen knallende beats in de richting van de bezoekers, pompen op het ritme met hun vuisten in de lucht. De massa op het veld voor de mainstage danst, gooien de vuisten omhoog, zingen mee met de muziek.