Eindhovenaar Frens Frijns van 013 beste popdirecteur van Nederland: ‘Supervet’

Expeditie Tempelier, themadag over Alphense geschiede­nis

13:50 ALPHEN - De door Landstad de Baronie ondersteunde plannen rondom de geschiedenis van de Tempeliers in Alphen waren in eerste instantie groots opgezet. Zo zou er een tentoonstelling, een reus, een tijdmachine, een monument en zelfs een opera over dit thema komen. Maar of dat allemaal doorgaat, is nog maar de vraag.