Eindhovenaar merkt niets van gestegen huurprijzen in vrije sector

De gemiddelde vierkantemeterprijs van een huurwoning in de vrije sector in Nederland is gestegen. Daarbij springen de fluctuerende prijzen in Eindhoven, Tilburg en Breda in het oog. Dat blijkt uit onderzoek van woningplatform Pararius.

In het onderzoek is de gemiddelde vierkantemeterprijs van het tweede kwartaal in 2020 vergeleken met die van 2019*. Landelijk steeg de prijs met 2,4%. Nieuwe huurders betalen voortaan gemiddeld 16,70 euro per vierkante meter per maand. Wat Brabant betreft voelen Tilburgse en Bredase huurders de stijgende prijzen in hun portemonnee.

Breda

In Breda zijn de huurprijzen in het tweede kwartaal van 2020 gestegen met 6,7%. Daar waar een huurder eerder 13,88 euro per vierkante meter betaalde, ligt de maandprijs in 2020 op 14,81 euro. Een huurder die in een woning van 100 vierkante meter woont betaalt in dat geval 93 euro per maand méér. Dat is op jaarbasis 1116 euro meer, een forse stijging.

Tilburg

Dertig kilometer verderop, in Tilburg, valt de gemiddelde vierkantemeterprijs in de vrije sector anno 2020 procentueel nog een stukje hoger uit: op 9%. Dat brengt de gemiddelde huurprijs in 2020 op 13,24 euro per maand. Een jaar eerder betaalde de Tilburgse huurder 12,14 euro. Een verhoging van 1,12 euro per vierkante meter, per maand.

Eindhoven

Hoewel de prijzen in Breda en Tilburg omhoog schoten, is het omgekeerde het geval in Eindhoven. In de lichtstad betaalt de huurder anno 2020 1,9% minder per vierkante meter dan een jaar daarvoor: 14,45 euro per maand om 14,73 vierkante meter per maand. Een lichte daling. Een persoon die een Eindhovense woning van 100 vierkante meter huurt 'bespaart’ daar op maandbasis 28 euro mee.

De gemiddelde huurprijs in Noord-Brabant is gemiddeld met 2,2% gestegen, 0,2% onder het landelijk gemiddelde.

*Bij alle genoemde prijzen en percentages gaat het om de gemiddelde vierkantemeterprijs van een huurwoning in de vrije sector.