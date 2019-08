Eindhovense brandweer haast zich naar grote brand in Haaren en botst op auto, bestuurder naar het ziekenhuis

Twee brandende auto's op A58 zorgen voor file tussen Breda en Tilburg

10:27 BREDA/TILBURG - Op de A58 tussen Breda en Tilburg staan twee auto's in brand. Dat meldt de ANWB. De rechterrijstrook was in de richting van Breda dicht, maar is inmiddels weer vrij. Wel staat er een flinke file.