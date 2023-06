Elektrische auto ramt gevel van huis in Dongen

met video Stacaravan met twee slapende mensen erin vliegt in brand op camping in Kaatsheu­vel

KAATSHEUVEL - Op een camping aan de Roestelbergseweg in Kaatsheuvel is in de nacht van donderdag op vrijdag een stacaravan in brand gevlogen. De vlammen sloegen meters hoog uit de recreatiewoning. Eén persoon raakte hierbij gewond.