Elf personen bekeurd voor overtreden coronaregels in horecapand Tilburg na meldingen geluidsoverlast

Riel overvallen door plan voor wooncom­plex arbeidsmi­gran­ten Tilburg: ‘Te massaal’

29 september TILBURG - De mogelijke komst van een wooncomplex voor ruim vierhonderd arbeidsmigranten aan de rand van Tilburg, was maandag ‘talk of the town’ in Riel. Daar ligt het beoogde terrein zowat tegenaan. Het dorp voelt zich overvallen.