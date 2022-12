Elke dag honger naar drugs, maar nu Daniël clean is spreekt hij zijn dochter weer: ‘Mezelf van mijn goede kant laten zien’

Spoorzone: roestige blikvanger kan bijna open

TILBURG - Met zijn 230 meter is het een flinke jongen, de nieuwe parkeergarage die in de Spoorzone zijn roestige aangezicht laat zien. Begin volgend jaar kunnen er in de zes lagen 730 auto’s, 77 scooters en 265 fietsen terecht. In de toekomst komen er nog gebouwen vóór te staan.

