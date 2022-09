Emmapassage in Tilburg raakt ver vol met vijf nieuwkomers: van Starbucks, Fat Phill’s Diner tot Guts & Gusto

Blik nieuwkomers

Iets verderop in de Frederikstraat opent modeformule Guts & Gusto in het najaar een gloednieuwe zaak van 330 vierkante meter. Het gaat om een winkel met een uitgebreide collectie van fashion, mode- en woonaccessoires. Daarnaast krijgt het internationale schoenenmerk Skechers een gloednieuwe brandstore in de Heuvelstraat (á 275 meter) en opent de Voetbalshop.nl een zaak in de nieuwe Frederikstraat (á 189 vierkante meter).