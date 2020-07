En dan is de 453e kermis in Tilburg tóch van start: zwieren, zwaaien met hier en daar een mondkapje

Een kermis die eigenlijk niet door zou gaan, maar er nu in verdunde vorm toch staat. Niet met 200 attracties, maar 55. Waar een enkeling met een mondkapje op over het terrein wandelt en gele lijnen voor de polyp aangeven hoe bezoekers afstand moeten houden.



,,Jammer dat er zo weinig is”, zegt bezoekster Guusje van den Hoven (15 jaar), die op pad is met een vriendin. Desondanks staat ze nu al op het kermisterrein én gaan ze morgen weer. Zorgen over corona? Niet echt. Bezoeker Lars Bovenkamp is blij dat de kermis doorgaat: ,,Dit voelt weer helemaal vertrouwd.”



,,Er zullen mensen teleurgesteld zijn omdat het niet de echte Tilburgse kermis is”, zegt kermiswethouder Rolph Dols tijdens de opening. ,,Maar we maken er een goed feest van. En spreek elkaar aan op die anderhalve meter afstand.”



Hoe moeilijk of makkelijk dat wordt, zal de komende tien dagen blijken. Onder het publiek dat op zijn openingspraatje afkomt, zit onderling nog niet echt de aanbevolen afstand.