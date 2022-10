En weer werden de oevers van de Piushaven kaal gemaaid: ‘Ze zijn behoorlijk tekeer gegaan’

Stikstof vooralsnog geen dwarslig­ger voor Tilburgse woningbouw

TILBURG - Het college in Tilburg verwacht niet dat de stikstofproblematiek de enorme woningbouwopgave in de weg zal zitten. Meer zorgen zijn er over infrastructurele projecten zoals de verbreding van de A58 en het Wilhelminakanaal.

20 oktober