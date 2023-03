Energieklussers trekken door Goirle: nog 550 huishoudens te gaan

Robbemond geïrri­teerd door angstig Willem II: ‘Als wij er een strijd van maken, wil ik wel zien of PEC nog steeds zo goed is’

Willem II moest vrijdagavond zijn meerdere erkennen in KKD-koploper PEC Zwolle, dat in tegenstelling tot de Tilburgers wél linea recta op weg is naar promotie. De verliespartij leidde tot ergernis bij trainer Reinier Robbemond.