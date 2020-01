Enge grote grazers?: ‘Ook een roodbonte koe beschermt haar kalf’

Operatie Spoorlaan Tilburg: tweede deel nu open, fase drie uitgesteld

20:32 Di 7 jan: Anderhalf jaar zou het duren om de Spoorlaan in drie delen op de schop te nemen. Fase één is afgerond en heeft iets moois opgeleverd: de nieuwe boulevard voor station Tilburg. Nu is fase twee, rond de Willem II-straat, aan de beurt. Deel drie is voorlopig uitgesteld.