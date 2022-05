Esbeek haalt ‘gouden’ Europese Dorpsvernieuwingsprijs in Oostenrijk op

Toch een kroon op het werk van de Dorpscoöperatie Esbeek en iedereen die zich inzet voor de leefbaarheid van het dorp.

Evert Weys, voor deze gelegenheid benoemd als ‘Bürgemeister Hilvarenbeek’ en ‘Delegationsleiter’, vertrok donderdag voor de prijsuitreiking in een bus met Esbeekse supporters en betrokkenen naar het Oostenrijkse Hinterstoder. Dit dorp won in 2018 de Europese Dorpsvernieuwingsprijs. En daarom de plaats waar Esbeek vrijdagmiddag de prijs in ontvangst mocht nemen. In café Schuttershof konden Esbekenaren die niet in de gelegenheid waren om naar Oostenrijk af te reizen via een livestream de prijsuitreiking bekijken.

Verlaat jurybezoek

Volledig scherm In Schuttershof in Esbeek mocht iedereen de prijsuitreiking live volgen én aanschuiven voor een schnitzel. © Jeroen Verhelst Deelname aan de verkiezing van de Europese Dorpsvernieuwingsprijs kwam in beeld toen Esbeek in 2019 de door de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen uitgeschreven Dorpsvernieuwingsprijs won. En daarmee kwam Esbeek op de nominatie voor deelname aan de Europese Dorpsvernieuwingsprijs. Een jaar later dan gepland in verband met corona bezocht een jury augustus vorig jaar Esbeek. Dit om zich te laten informeren over de gerealiseerde projecten en ontwikkelde initiatieven.

Ze bekeken onder andere café Schuttershof, de natuurontwikkeling bij De Broekeling, de tot basisschool omgebouwde kerk, het Schotelmuseum en de Flaestoren. En nadat de jury ook nog het honderd pagina tellende bidbook had gelezen, werd in oktober van vorig jaar uiteindelijk de onderscheiding ‘goud’ toegekend. Die was er voor acht van de 26 deelnemende dorpen. De hoofdprijs ging overigens naar het Beierse dorp Hofheimer Land.

Quote De presenta­tie van Esbeek stak er met kop en schouders bovenuit Evert van Schoonhoven, voorzitter Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant

Aangeboden borreltjes

De ook in Hinterstoder aanwezige voorzitter van de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant Evert van Schoonhoven bezocht voor de prijsuitreiking op de marktplaats de stand waar alle dorpen informatie gaven over hun projecten. ,,De presentatie van Esbeek stak er met kop en schouders bovenuit. Ik heb begrepen dat er vanuit de deelnemers uit Polen, Slovenië en Tsjechië al interesse is getoond voor de door Esbeek getoonde projecten. En de aangeboden borreltjes met Schrobbelèr gingen er goed in bij de bezoekers van de stand.”

Iets voor zes uur was het dan zover dat de voorzitter van de coöperatie Piet Verhoeven met zijn gevolg de gewonnen prijs in ontvangt mocht nemen. Dit onder luid gejuich van de zeventig aanwezigen in Schuttershof. Onder hen Corrie Maas – van de Meijdenberg die al 41 jaar in Esbeek woont. Ze is sinds een half jaar actief voor de coöperatie en heeft een uitgesproken mening over het winnen van de prijs. ,,Ik had het niet anders verwacht!”

Erkenning

De binnenkort naar Asten vertrekkende wethouder Leon van de Moosdijk vindt het winnen van de prijs een erkenning voor wat Esbeek allemaal doet. ,,Er wordt hard gewerkt en de inwoners zet de schouders eronder als dat nodig is. Dat dit ook Europees wordt erkend, vind ik fantastisch.” Een extra reden om in Oostenrijk en Esbeek het glas hierop te heffen of een schnitzel te eten.

Volledig scherm Zo'n 70 thuisblijvers kwamen naar Schuttershof om de prijsuitreiking te volgen. © Jeroen Verhelst