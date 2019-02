Ex-voetballer Abdellaoui: 'Per vergissing neergeschoten'

‘Geen enkel conflict’

,,Yassine heeft geen enkel conflict, houdt zich verre van drugshandel of andere misdrijven en is geen onderwerp van een politieonderzoek of zo," zegt Schuurman. ,,Hij bouwt gewoon aan zijn trainerscarrière."



De twee mannen die op een scooter richting het winkelcentrum vluchtten nadat ze Abdellaoui rond 23.30 uur in zijn been hadden geschoten, kunnen hem logischerwijs niet op die plek hebben verwacht, is zijn overtuiging.



Hij verblijft vaak op IJburg, maar niet in de straat waar hij is beschoten. Het was daar bovendien donker en Abdellaoui was niet goed herkenbaar, stelt hij via zijn raadsman. Schuurman: ,,Het heeft er echt alle schijn van dat hij domme pech heeft gehad.”