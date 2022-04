Extra flappentappen voor Tilburg, Geldmaat-winkel duikt op: ‘Oplossing voor steden waar er te weinig zijn’

Binnenkijken Oud bordeel met roze masterbe­droom staat te koop in Loon op Zand: ‘Hier vond je geen ordinaire seks’

LOON OP ZAND - Wie altijd al heeft willen wonen in een voormalig bordeel heeft nu een kans om die droom waar te maken. Voor iets meer dan vier ton staat een huis met bruin café, meerdere kleurige slaapkamers én volledig bekleed met tapijt te koop in de Kerkstraat in Loon op Zand.

6 april