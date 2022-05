Feest Club is al een halve eeuw Nooit Op Tijd Thuis

OISTERWIJK - Vijftig jaar al bij elkaar. Dat kunnen niet veel vriendenclubs zeggen. FC NOTT in Oisterwijk wel. In 2020 had het gouden jubileum al gevierd moeten worden. Vrijdag, zaterdag en zondag gaan de vrienden de schade door corona inhalen.