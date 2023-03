Feest! M&M Keukens zit al 50 jaar aan de Bisschop Zwijsenstraat: 'We zijn trots dat we nog bestaan'

indebuurt.nlHet is groot feest aan de Bisschop Zwijsenstraat! Op 15 maart is het precies 50 jaar geleden dat Koos van Straaten zijn keukenwinkel opende. Sinds 1973 zit M&M Keukens al in hetzelfde pand op nummer 82. Huidige eigenaar én schoonzoon Marcel Rooth: “Hij is natuurlijk trots dat zijn winkel er nog steeds is.”

Het is niet niks: een klein bedrijf 50 jaar staande houden tussen ‘de grote jongens in keukenland’. Hoe doe je dat? “Ik ben lid van een inkooporganisatie met 800 anderen. Zoiets moet ook wel, want in je eentje kun je niet mee in keukenland. Door deze manier kan ik klanten een eerlijke prijs bieden. Soms verwachten mensen dat het bij ons duurder is omdat we zo klein zijn, maar mensen komen vaak terug omdat het niet zo blijkt te zijn.”

Gouden duo

Het verhaal van M&M Keukens begon in 1973 met één man: Koos. Van gesprekken met klanten tot de keuken plaatsen, alles deed hij zelf. Langzaam maar zeker kreeg hij vanaf 1984 steeds meer hulp van Marcel, die met zijn jongste dochter Monique trouwde. Marcel: “Het leek mij gelijk interessant. Zelf heb ik lange tijd bij de marine gewerkt en daarna deed ik ploegendiensten bij International Flavors and Fragrances (IFF). Zo kon ik in de ochtenden en avonden in de winkel helpen.”

Bekend gezicht

Koos nam zijn schoonzoon mee op sleeptouw. Marcel stak de handen uit de mouwen en leerde hoe je een keuken installeert. Ook werd hij een bekend gezicht in de winkel. “Toen Monique en ik onze oudste zoon kregen, kon ik dat niet meer combineren met werken bij IFF én M&M Keukens. Daarom moest ik een keuze maken en besloot ik hier in vaste dienst te gaan. Na 7 jaar kon Koos mij niet meer missen.”

Tekst loopt door na de foto >

Volledig scherm Marcel viert het vijftigjarig bestaan van zijn winkel © indebuurt Tilburg

‘Hij woont boven de winkel’

Jarenlang vormden Koos en Marcel een duo. “Toen hij 66 was, ging mijn schoonvader met pensioen. Op 1 juli 1997 heb ik de zaak overgenomen. Koos bleef al die tijd in de buurt. Nog steeds woont hij hier boven de winkel. Hij is trots dat M&M Keukens nog steeds bestaat en dat het hier nog steeds op dezelfde plek zit.”

Alles zelf doen

In 50 jaar tijd is de werkwijze van Koos en Marcel niet veranderd. “Net als Koos doe ik alles zelf. Ik ben wel een controlfreak en wil alles graag in eigen hand houden. Als klant heb je alleen maar met mij te maken. Ik geef keukenadvies, verkoop de keukens en zet alles zelf in elkaar. Dat laatste vind ik stiekem nog wel het leukste. Je mag het als laatste stapje allemaal mooi maken na weken verbouwen. Klanten worden daar altijd blij van.”

Tekst loopt door na de foto >

Volledig scherm Volgens Marcel is dit de beste uitvinding in keukenland van 50 jaar © indebuurt Tilburg

De mooiste uitvinding in 50 jaar

Dezelfde soort keukens als 50 jaar geleden staan niet meer in de showroom. “In die tijd waren er veel gele, groene en oranje keukens. Het merk Kortina zullen oude klanten zich nog goed herinneren. Door de jaren heen is de kwaliteit van keukens verbeterd, zo heb je nu een Quooker. Maar als je het mij vraagt is de mooiste uitvinding in 50 jaar keukenland iets anders: de Le Mans-hoekkast. Kijk, daar schuif je zo een rek uit zodat je ook achter bij de spullen kunt.”

Niet te missen

Dat M&M Keukens al 50 jaar in hetzelfde pand zit, is door een bord op de gevel niet te missen. “Ik krijg leuke reacties van buurtbewoners. ‘O, is het al 50 jaar’, vragen ze dan. Er zijn ook mensen die hier voorbij fietsen en niet in de gaten hebben dat wij hier zitten. Maar als ze een keuken nodig hebben, weten Tilburgers ons al een halve eeuw te vinden.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Tilburg. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!